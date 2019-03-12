Российское оружие понесло долевые потери

США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире, следует из нового доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США, напротив, укрепили доминирующее положение.
В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия: к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% мирового рынка вооружений.
«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — заявил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.
Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Европейские страны из топ-5, как и США, в 2014–2018 годах увеличили оружейный экспорт: Франция — на 43%, Германия — на 13%.
Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014–2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. При этом 56% оружейного импорта в Индии обеспечивается поставками из России.
В госкорпорации «Ростех», в структуру которой входит Рособоронэкспорт, информацию о снижении российского экспорта назвали «не соответствующей действительности». «К методике этих расчетов возникают большие вопросы», — сообщили в пресс-службе корпорации, добавив, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних десяти лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных $13,7 млрд.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов согласен с тем, что методология SIPRI «вызывает вопросы». «Главный вопрос в последнем их отчете — это то, что они оперируют относительными, а не абсолютными цифрами. Здесь, конечно же, появляется очень большое поле для каких-то ошибок. Не зная точно объемы рынка вооружений и объем поставок вооружений, ранжировать страны с такими точными допущениями, на мой взгляд, довольно непросто.
Если по ряду стран мы имеет довольно точные сведения — в первую очередь по объему поставок и контрактов, — то по некоторым (например, таким, как Китай) у нас точные сведения отсутствуют».
По словам эксперта, не вызывает вопросов факт лидерства США на мировом рынке вооружений, которое, «очевидно, не будет поколеблено в ближайшие годы, если не десятилетия», а также сохранение Россией второго места.
В декабре 2018 года заместитель председателя правительства Юрий Борисов, курирующий российский оборонно-промышленный комплекс, в интервью РБК утверждал, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений с долей в 22% мирового рынка. Он уточнил, что на экспорт идет 21,4% продукции российского ОПК. По словам Борисова, Россия сотрудничает практически со 100 странами мира, а портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества на протяжении последних лет держался на уровне не ниже $45 млрд, а к концу 2018 года составил $55 млрд.
«Однако рынок военно-технического сотрудничества тоже подвержен определенного рода колебаниям. В условиях санкций, беспрецедентного давления на иностранных покупателей нашей техники какого-то прорыва ждать не стоит. Дай бог удержать сегодняшние позиции, а они неплохие», — говорил Борисов.
По его словам, при условии, что в России в ближайшие годы ожидается сокращение гособоронзаказа, для сохранения финансовой стабильности российского ОПК предприятиям отрасли необходимо наращивать объем выпуска гражданской продукции.