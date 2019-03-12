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Российское оружие понесло долевые потери
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Газета
Российское оружие понесло долевые потери
Газета № 026 (2981) (1203) Политика,
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Российское оружие понесло долевые потери
SIPRI назвал крупнейших экспортеров продукции военного назначения за последние пять лет
По данным SIPRI, за последние пять лет Россия сохранила второе место среди крупнейших продавцов оружия, но сократила экспорт вооружений на 17% за счет падения поставок в Индию и Венесуэлу. Это расходится с российскими данными
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире, следует из нового доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США, напротив, укрепили доминирующее положение.

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия: к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% мирового рынка вооружений.

Топ-5 стран — поставщиков вооружений Еще 1 фото
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«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — заявил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Европейские страны из топ-5, как и США, в 2014–2018 годах увеличили оружейный экспорт: Франция — на 43%, Германия — на 13%.

Видео: РБК

Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014–2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. При этом 56% оружейного импорта в Индии обеспечивается поставками из России.

В госкорпорации «Ростех», в структуру которой входит Рособоронэкспорт, информацию о снижении российского экспорта назвали «не соответствующей действительности». «К методике этих расчетов возникают большие вопросы», — сообщили в пресс-службе корпорации, добавив, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних десяти лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных $13,7 млрд.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов согласен с тем, что методология SIPRI «вызывает вопросы». «Главный вопрос в последнем их отчете — это то, что они оперируют относительными, а не абсолютными цифрами. Здесь, конечно же, появляется очень большое поле для каких-то ошибок. Не зная точно объемы рынка вооружений и объем поставок вооружений, ранжировать страны с такими точными допущениями, на мой взгляд, довольно непросто.
Если по ряду стран мы имеет довольно точные сведения — в первую очередь по объему поставок и контрактов, — то по некоторым (например, таким, как Китай) у нас точные сведения отсутствуют».

По словам эксперта, не вызывает вопросов факт лидерства США на мировом рынке вооружений, которое, «очевидно, не будет поколеблено в ближайшие годы, если не десятилетия», а также сохранение Россией второго места.

В декабре 2018 года заместитель председателя правительства Юрий Борисов, курирующий российский оборонно-промышленный комплекс, в интервью РБК утверждал, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений с долей в 22% мирового рынка. Он уточнил, что на экспорт идет 21,4% продукции российского ОПК. По словам Борисова, Россия сотрудничает практически со 100 странами мира, а портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества на протяжении последних лет держался на уровне не ниже $45 млрд, а к концу 2018 года составил $55 млрд.

«Однако рынок военно-технического сотрудничества тоже подвержен определенного рода колебаниям. В условиях санкций, беспрецедентного давления на иностранных покупателей нашей техники какого-то прорыва ждать не стоит. Дай бог удержать сегодняшние позиции, а они неплохие», — говорил Борисов.

По его словам, при условии, что в России в ближайшие годы ожидается сокращение гособоронзаказа, для сохранения финансовой стабильности российского ОПК предприятиям отрасли необходимо наращивать объем выпуска гражданской продукции.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова.
Теги: экспорт оружия
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