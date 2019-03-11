Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) назвал страны — лидеры по экспорту вооружений. Список возглавили США, Россия заняла второе место, хотя за последние пять лет снизила поставки на 17%. Какие страны составили топ-5 экспортеров оружия — в обзоре РБК
Доля на рынке: 36%
Изменение к 2009–2013 годам: +29%
Основные импортеры: Саудовская Аравия, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты
Доля на рынке: 21%
Изменение к 2009–2013 годам: –17%
Основные импортеры: Индия, Китай, Алжир
Доля на рынке: 6,8%
Изменение к 2009–2013 годам: +43%Основные импортеры: Египет, Индия, Саудовская Аравия
Доля на рынке: 6,4%
Изменение к 2009–2013 годам: +13%
Основные импортеры: Южная Корея, Греция, Израиль
Доля на рынке: 5,2%
Изменение к 2009–2013 годам: +2,7%
Основные импортеры: Пакистан, Бангладеш, Алжир