Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) назвал страны — лидеры по экспорту вооружений. Список возглавили США, Россия заняла второе место, хотя за последние пять лет снизила поставки на 17%. Какие страны составили топ-5 экспортеров оружия — в обзоре РБК