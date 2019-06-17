В Екатеринбурге демонтировали табличку со словами Соловьева «Город бесов»

В Екатеринбурге появилась табличка с надписью «Город бесов», сообщает портал E1. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу РБК рассказали, что ее уже демонтировали.

«Самовольно установленная табличка демонтирована, о чем обслуживающей организации было выдано соответствующее предписание», — сказали в пресс-службе. В ГИБДД добавили, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тыс. руб.

Портал E1 отмечает, что табличка находилась на въезде в город по Новокольцовской трассе. Издание также опубликовало фотографию знака.