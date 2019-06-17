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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Екатеринбурге демонтировали табличку со словами Соловьева «Город бесов»

В Екатеринбурге появилась табличка с надписью «Город бесов», сообщает портал E1. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу РБК рассказали, что ее уже демонтировали.

«Самовольно установленная табличка демонтирована, о чем обслуживающей организации было выдано соответствующее предписание», — сказали в пресс-службе. В ГИБДД добавили, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тыс. руб.

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Портал E1 отмечает, что табличка находилась на въезде в город по Новокольцовской трассе. Издание также опубликовало фотографию знака.

Фото: E1

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал бесами противников строительства храма в сквере в Екатеринбурге. «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявлял он.

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В середине мая в Екатеринбурге начались массовые несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере перед Драмтеатром. Они длились несколько дней. В результате были задержаны десятки протестующих. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан о месте строительства храма.

Впоследствии епархия Екатеринбурга отказалась возводить собор около театра. Жители города предложили свои варианты места строительства.

Теги: новости РБК, Екатеринбург
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