Телеведущий Соловьев встретился с обещавшим дать ему леща уральцем

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,01 64,23 EUR Нал. 72,76 71,85 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 050,60 +57,20 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Хэмилтон выиграл квалификацию к Гран-при Монако «Формулы-1» Спорт, 17:31 В Подмосковье женщина напала на двух полицейских в отделе МВД Общество, 17:27 В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал» Общество, 17:18 Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку Политика, 17:08 «Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу Спорт, 17:04 Телеведущий Соловьев встретился с обещавшим дать ему леща уральцем Общество, 17:01 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 16:44 Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой Политика, 16:37 Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову» Политика, 16:25 Замглавы УФНС по Ростовской области арестовали за превышение полномочий Общество, 16:25 Полуфинал чемпионата мира по хоккею. Россия — Финляндия. Онлайн Спорт, 16:15 «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем Спорт, 15:52 США передали Украине два контрбатарейных радара Политика, 15:35 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 15:33
Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
0 
Телеведущий Соловьев встретился с обещавшим дать ему леща уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему крепкого леща. Об этом сообщил РБК сам журналист. 

Поводом для встречи стали высказывания Соловьева в эфире «Вести FM», в котором он назвал бесами и чертями протестующих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.

«Сели-поговорили, оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал [итоги разговора]. Рукоприкладства не было, говорили довольно долго. Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами. Они вызвали у него реакцию разную, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много. Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сообщил телеведущий.

Как ранее написал Дербенев в своем Facebook, телеведущий дал согласие на встречу с ним в Москве. Для этого активист специально приехал в столицу из Екатеринбурга.

Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

16 мая Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» назвал противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге бесами.

«Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявил журналист, комментируя действия  участников протестных акций. Кроме того, Соловьев сравнил стихийные митинги протестующих против строительства храма с крестным ходом. «20 тысяч человек пришли на крестный ход». «Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов», — отметил телеведущий. После этого Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и дать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Общество
Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать

Массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города проходят в Екатеринбурге с 13 мая. Власти намерены возвести его возле Свердловского театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. 

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял о необходимости при выборе площадки для реализации проекта учитывать мнение местных жителей.

Как показал опрос ВЦИОМа, большинство жителей Екатеринбурга выступило против строительства храма на месте сквера. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Теги: Владимир Соловьев, журналист, Екатеринбург, храм, сквер, строительство ..., новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter