Телеведущий Соловьев встретился с обещавшим дать ему леща уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему крепкого леща. Об этом сообщил РБК сам журналист.

Поводом для встречи стали высказывания Соловьева в эфире «Вести FM», в котором он назвал бесами и чертями протестующих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.

«Сели-поговорили, оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал [итоги разговора]. Рукоприкладства не было, говорили довольно долго. Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами. Они вызвали у него реакцию разную, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много. Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сообщил телеведущий.

Как ранее написал Дербенев в своем Facebook, телеведущий дал согласие на встречу с ним в Москве. Для этого активист специально приехал в столицу из Екатеринбурга.

16 мая Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» назвал противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге бесами.

«Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявил журналист, комментируя действия участников протестных акций. Кроме того, Соловьев сравнил стихийные митинги протестующих против строительства храма с крестным ходом. «20 тысяч человек пришли на крестный ход». «Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов», — отметил телеведущий. После этого Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и дать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города проходят в Екатеринбурге с 13 мая. Власти намерены возвести его возле Свердловского театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял о необходимости при выборе площадки для реализации проекта учитывать мнение местных жителей.

Как показал опрос ВЦИОМа, большинство жителей Екатеринбурга выступило против строительства храма на месте сквера. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить альтернативные площадки для строительства храма.