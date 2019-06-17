В больнице оценили состояние здоровья Алибасова

Продюсер Бари Алибасов остается в тяжелом состоянии, для реабилитации в Казахстан его не отправляли. Об этом РБК сообщили в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В больнице добавили, что Алибасов находится в реанимации. Накануне представитель продюсера Вадим Горжанкин также сообщал, что он находится в реанимационном отделении. В справной НИИ отмечали, что Алибасов в тяжелом состоянии.

4 июня продюсера госпитализировали. По словам его сына, Алибасов перепутал стаканы и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. В результате у него диагностировали ожоги пищевода и дыхательных путей.

Продюсера на время вводили в состояние медикаментозного сна. Алибасов-младший отмечал, что после пробуждения продюсер не помнил, кто он, однако затем к нему начала возвращаться память. Сын продюсера отмечал, что Алибасова отправят на реабилитацию в один из санаториев Казахстана.