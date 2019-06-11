Менеджер показал фото Алибасова после выхода из медикаментозного сна

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин показал РБК фото продюсера после выхода из медикаментозного сна. На снимке Алибасов-старший вместе с сыном Бари Алибасовым-младшим.

Бари Алибасов с сыном (Фото: предоставлено пресс-службой)

Ранее продюсер, находящийся в НИИ имени Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна, в котором находился пять суток. Это было необходимо для устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения манипуляций в рамках экстренной терапии.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогом пищевода. По словам его сына, продюсер случайно «перепутал стаканы» и выпил жидкость для очистки труб.