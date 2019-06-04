Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации

По словам сына продюсера, Бари Алибасов «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. После того, как продюсера госпитализировали, его здоровью ничего не угрожает, заверил Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В больницу продюсер Бари Алибасов попал из-за того, что случайно выпил жидкость для очистки труб. Об этом «РИА Новости» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб», — сказал он, отметив, что Алибасов «перепутал стаканы».«Врачи сделали все необходимые процедуры, его здоровью ничего не угрожает», — резюмировал собеседник агентства.

О том, что продюсер попал в больницу, Бари Алибасов-младший ранее сообщил РБК. По его словам, его отец сейчас содержится в одной из столичных клиник, а состояние Бари Алибасова уже оценивается как хорошее.

Версию о том, что Алибасов перепутал жидкость в стакане и случайно выпил жидкость для промывки труб «Крот», прежде выдвигал Telegram-канал Baza. В итоге продюсер, по его данным, получил ожог пищевода, Алибасова спасли токсикологи и фельдшеры.