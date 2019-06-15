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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Менеджер Алибасова допустил его отправку на реабилитацию в Казахстан

Продюсера Бари Алибасова могут отправить выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб. Об этом РБК со ссылкой на сына Алибасова и участников группы «На-На» рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

По словам Алибасова-младшего, его отцу пойдут на пользу горный воздух и уединение. Он добавил, что помощь их семье предложили как представители власти Казахстана, так и поклонники продюсера в стране.

«Отец и Казахстан — понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», — сказал сын Алибасова.

Отмечается, что группа «На-На», за которую отвечает продюсер, решила провести гастроли в Казахстане, чтобы поддержать его. Сейчас концертный директор принимает заявки на выступления и формирует их предварительный график.

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Как уточнил сын Алибасова, сейчас продюсер проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. «В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату», — заключил Алибасов-младший.

Продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он, по сообщению сына, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Его поместили в медикаментозный сон 6 июня для восстановления организма. Алибасов пришел в себя 11 июня.

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По словам сына, продюсер не мог ничего вспомнить, в том числе кто он такой. Как утверждали врачи, у него все еще есть риск внутреннего кровотечения. Семья продюсера собирается подать иск в суд на производителя «Крота».

Теги: новости РБК, продюсер, реабилитация
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