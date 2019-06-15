Менеджер Алибасова допустил его отправку на реабилитацию в Казахстан

Продюсера Бари Алибасова могут отправить выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб. Об этом РБК со ссылкой на сына Алибасова и участников группы «На-На» рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

По словам Алибасова-младшего, его отцу пойдут на пользу горный воздух и уединение. Он добавил, что помощь их семье предложили как представители власти Казахстана, так и поклонники продюсера в стране.

«Отец и Казахстан — понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение», — сказал сын Алибасова.

Отмечается, что группа «На-На», за которую отвечает продюсер, решила провести гастроли в Казахстане, чтобы поддержать его. Сейчас концертный директор принимает заявки на выступления и формирует их предварительный график.