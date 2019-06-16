Представитель Алибасова ответил на сообщения о состоянии продюсера

Продюсер Бари Алибасов остается в реанимационном отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Об этом РБК заявил представитель Алибасова Вадим Горжанкин.

Ранее о том, что Алибасов находится в токсикологической реанимации, заявляли в справочной службе больницы. «Состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром — 36,8», — сообщили РБК в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Его сын сообщал, что продюсер перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб. Для восстановления организма его вводили в медикаментозный сон. 10 июня Горжанкин рассказал РБК, что продюсер вышел из этого состояния.

Алибасов-младший отмечал, что врачи справились с ожогами дыхательных путей, однако с ожогом кишечника пока не смогли. Он добавлял, что продюсера отправят на реабилитацию в Казахстан.