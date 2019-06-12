Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отцу

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже кто он, 12 июня узнал своего сына. Об этом Бари Алибасов-младший сообщил каналу «360».

«Самочувствие у папы сегодня лучше. Он меня сегодня, как минимум, узнал», — рассказал сын продюсера. Он добавил, что все еще есть риск внутреннего кровотечения и 14 июня продюсеру проведут гастроскопию.

Алибасова-старшего госпитализировали 4 июня после того, как он, по словам сына, по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб «Крот». У продюсера диагностировали ожоги пищевода и дыхательных путей. Для восстановления организма его ввели в медикаментозный сон.

Продюсер пробыл в нем пять суток и очнулся 11 июня. Как рассказал РБК его сын, после пробуждения Алибасов не мог говорить и ничего не помнил. Семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота».