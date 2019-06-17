CNN узнал о планах США перебросить на Ближний Восток дополнительные силы

США обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион после атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По их данным, речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) Patriot, нескольких истребителях и боевых кораблях. Однако к настоящему времени В Вашингтоне пока не приняли какого-либо конкретного решения по рассматриваемому вопросу.

Два танкера в Оманском заливе пострадали от взрывов 13 июня. Один из них — Kokuka Courageous — шел под флагом Панамы, второй — Front Altair — под флагом Маршалловых островов. На следующий день президент США Дональд Трамп обвинил в атаке Иран. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей.

Впоследствии версию Вашингтона о причастности Исламской Республики к атакам на танкеры поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Власти Ирана свою причастность к инциденту отрицают.