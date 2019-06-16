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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Трамп поблагодарил Нетаньяху за названный в его честь поселок на Голанах

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что его имя присвоили населенному пункту на Голланских высотах. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!» — написал Трамп. 

16 июня правительство Израиля приняло решение присвоить имя американского президента Дональда Трампа будущему населенному пункту на Голанских высотах. Он получил название Рамат-Трамп.

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По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, решение о названии было принято в знак уважения к действиям Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами. О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху заявлял еще в апреле текущего года.

25 марта Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, подписав соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром еврейского государства.

В Дамаске назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным. В Евросоюзе в свою очередь отметили, что не собираются менять свою позицию: Брюссель считает Голаны территорией, оккупированной Израилем.

Теги: Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Голанские высоты, Израиль
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