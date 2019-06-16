Трамп поблагодарил Нетаньяху за названный в его честь поселок на Голанах

Трамп поблагодарил Нетаньяху за названный в его честь поселок на Голанах

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что его имя присвоили населенному пункту на Голланских высотах. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!» — написал Трамп.

16 июня правительство Израиля приняло решение присвоить имя американского президента Дональда Трампа будущему населенному пункту на Голанских высотах. Он получил название Рамат-Трамп.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, решение о названии было принято в знак уважения к действиям Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами. О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху заявлял еще в апреле текущего года.

25 марта Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, подписав соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром еврейского государства.

В Дамаске назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным. В Евросоюзе в свою очередь отметили, что не собираются менять свою позицию: Брюссель считает Голаны территорией, оккупированной Израилем.