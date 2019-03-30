Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, передает издание L'obs.

«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над оккупированными Голанами <...> только способствует напряженной обстановке в регионе», — добавили в резиденция французского лидера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал решение США о Голанах сознательной демонстрацией вседозволенности. В Кремле заявили, что действия Трампа приведут к негативным последствиям.

Президент США Дональд Трамп 25 марта на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами.