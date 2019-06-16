Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Haaretz.

«Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, в честь президента [США] Дональда Трампа», — подчеркнул он, назвав данное событие историческим днем.

Премьер-министр отметил, что решение о названии было принято в знак уважения к действиям Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над Голанскими высотами.

По данным газеты, власти Израиля на данный момент могут начать лишь административную работу над проектом, поскольку нынешнее правительство является временным и не может официально утвердить создание поселения.