Times узнала об отправке Лондоном 100 спецназовцев в Персидский залив

Великобритания намерена усилить защиту своих судов после того, как два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. Для этого Королевский военно-морской флот отправит 100 спецназовцев в район Персидского залива, сообщает The Sunday Times.

Как пишет газета, на британской военно-морской базе в Бахрейне, открытой в 2018 году, сформируют подразделение сил быстрого реагирования. В его состав войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута. Они будут выходить море на кораблях, патрулирующих Персидский залив, и защищать британские военные и торговые суда от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.

Ожидается, что план по отправке морпехов 16 июня обсудит правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям (COBRA). Отмечается, что официально о миссии не объявлялось, поскольку британское Минобороны хочет избежать обострения ситуации в регионе.

Нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению у берегов Ирана 13 июня. На судах прогремели взрывы, после этого начался пожар. Всех 44 членов экипажа эвакуировали иранские спасатели, никто не пострадал.