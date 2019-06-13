СМИ сообщили о спасении Ираном 44 моряков с танкеров в Оманском заливе

СМИ сообщили о спасении Ираном 44 моряков с танкеров в Оманском заливе

С двух нефтяных танкеров, которые подверглись нападению в Оманском заливе, спасены 44 моряка, сообщает иранское агентство Irna со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники морского поисково-спасательного центра в провинции Хормозган доставили моряков в иранский порт Джаск. Сколько всего моряков было на судах, а также их национальности иранское агентство не уточняет.

О взрывах на двух танкерах в Оманском заливе сообщили иранские СМИ. Агентство Reuters отметило, что в результате инцидентов с судами экипажи эвакуировали и никто не пострадал, но не уточнило, о каком именно происшествии идет речь.

В тайваньской CPC сообщили, что ее танкер Front Altair пострадал после столкновения с неким объектом. Экипаж второго судна Kokuka Courageous, который также получил повреждения, был эвакуирован. Речь шла о 21 человеке, уточнили в компании BSM.