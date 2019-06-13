На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян

На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян

По данным компании-судовладельца, все моряки были своевременно эвакуированы с загоревшегося танкера Front Altair

Фото: IribnewsFa / Twitter

На борту горящего у берегов Ирана танкера Front Altair, принадлежащего зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, но шедшего под флагом Маршалловых островов, было 11 российских моряков, сейчас все они эвакуированы, сообщает со ссылкой на компанию-судовладельца Frontline «РИА Новости».

По данным агентства, в экипаж танкера входили также 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Они также были эвакуированы.

Ранее о наличии на борту Front Altair граждан России сообщала норвежская газета Verdens Gang. Дипломатические службы этого не подтверждали.

«В МИД России проверяют информацию о гражданах, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.