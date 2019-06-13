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Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян
По данным компании-судовладельца, все моряки были своевременно эвакуированы с загоревшегося танкера Front Altair
Фото: IribnewsFa / Twitter

На борту горящего у берегов Ирана танкера Front Altair, принадлежащего зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, но шедшего под флагом Маршалловых островов, было 11 российских моряков, сейчас все они эвакуированы, сообщает со ссылкой на компанию-судовладельца Frontline «РИА Новости».

По данным агентства, в экипаж танкера входили также 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Они также были эвакуированы.

Ранее о наличии на борту Front Altair граждан России сообщала норвежская газета Verdens Gang. Дипломатические службы этого не подтверждали.

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«В МИД России проверяют информацию о гражданах, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Пожар на борту Front Altair начался после взрыва, возможной причиной которого называли торпедную атаку или подрыв на мине. Одновременно пострадал еще один танкер — Kokuka Courageous, шедший под флагом Панамы. В компании Frontline отмечают, что об атаке на судно говорить пока преждевременно.

Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что 44 эвакуированных с обоих танкеров моряка доставлены в порт Джаск, находящийся в южной иранской провинции Хормозган.

Власти Ирана выразили обеспокоенность инцидентом с танкерами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Оманский залив
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