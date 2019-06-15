Орешкин счел завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

Новый прогноз Центрального банка России по инфляции в стране в 2019 году является завышенным. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

«У нас (Минэкономразвития — прим. РБК) по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС).

14 июня ЦБ России впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Регулятор решился на такой шаг в связи с учетом завершения переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранения относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции. Она также не исключила, что до конца 2019 года ожидается еще два снижения ключевой ставки.