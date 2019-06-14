ЦБ допустил возможность двух новых снижений ключевой ставки в 2019 году

Центробанк России допускает возможность еще двух снижений ключевой ставки до конца 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Регулятор также допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике до следующего года. «Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает, что возможно и одно, в принципе, возможно и два понижения ставки в этом году», — сказала она.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов позитивно оценил снижение ключевой ставки и выразил надежду на ее дальнейшее понижение в этом году. «Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, которая влияет на стоимость кредитных ресурсов, а снижение ключевой ставки содействует росту экономики, потому что и кредит будет доступный. Мы очень положительно оцениваем решения Центробанка, надеюсь, это не последнее снижение в текущем году. А для того, чтобы дальнейшее снижение ставки состоялось, нужно проводить очень внимательно бюджетную политику», — добавил он, передает «РИА Новости».

Ранее Банк России впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне 6–7%.