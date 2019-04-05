Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

Максимальные значения были зафиксированы в марте, считают эксперты ведомства. Теперь темпы инфляции станут только снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%, прогнозируют в министерстве

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Пик годовой инфляции пройден. Максимальных значений эти показатели достигли в марте, свидетельствуют данные последнего подготовленного Минэкономразвития отчета под названием «Картина инфляции».

В марте, как отметили в Минэкономразвития, продолжилось замедление инфляции в помесячном выражении (с 0,44% в феврале до 0,32% в марте). А инфляция по итогам апреля (месяц к месяцу) составит около 0,3%. Годовые темпы инфляции в апреле при этом составят 5,1–5,2%, прогнозируют эксперты. «Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — говорится в отчете.

Замедление инфляции, считают в ведомстве, свидетельствует об исчерпании влияния на цены повышения НДС. Такие же данные приводят в Росстате. Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) при этом ускорилась до 5,3 с 5,2% в феврале, указывали в службе госстатистики. В Минэкономразвития отмечают, что годовые темпы роста потребительских цен увеличились «из-за эффекта базы прошлого года».

Ранее, 22 марта, прогноз по инфляции снизил Центробанк. Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года». Показатели инфляции в этот период, согласно оценкам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, должны были составить 5,5%.