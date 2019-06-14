ЦБ второй раз за год понизил прогноз по инфляции

Центробанк понизил прогноз годовой инфляции на 2019 год с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%, говорится в сообщении регулятора.
«Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС (с 18 до 20%. — РБК) в цены, в том числе влияние вторичных эффектов», — заявили в ЦБ. Согласно прогнозу Банка России, в 2020 и 2021 годах инфляция будет держаться около 4%.
Инфляцию сдерживают динамика потребительского спроса, укрепление рубля и эффект высокой базы в динамике цен на моторное топливо, отметили в Центробанке.
В ЦБ добавили, что в мае годовой темп прироста потребительских цен снизился до 5,1%, а к 10 июня достиг 5%. А с февраля месячные темпы прироста цен находятся в районе 4% в годовом выражении.