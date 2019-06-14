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Экономика ,  
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ЦБ второй раз за год понизил прогноз по инфляции
Вместе с первым снижением ключевой ставки с марта 2018 года Центробанк снизил прогноз относительно годовой инфляции. Регулятор отметил, что влияние повышения НДС на цены завершилось
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Центробанк понизил прогноз годовой инфляции на 2019 год с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%, говорится в сообщении регулятора.

«Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС (с 18 до 20%. — РБК) в цены, в том числе влияние вторичных эффектов», — заявили в ЦБ. Согласно прогнозу Банка России, в 2020 и 2021 годах инфляция будет держаться около 4%.

Инфляцию сдерживают динамика потребительского спроса, укрепление рубля и эффект высокой базы в динамике цен на моторное топливо, отметили в Центробанке.

В ЦБ добавили, что в мае годовой темп прироста потребительских цен снизился до 5,1%, а к 10 июня достиг 5%. А с февраля месячные темпы прироста цен находятся в районе 4% в годовом выражении.

Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку

Риски, связанные с динамикой зарплат и ценами на отдельные товары, в ЦБ считают умеренными. В целом инфляционные риски сейчас ниже, чем в марте. Регулятор отметил, что вероятность оттока капитала из стран с формирующимися рынками снизилась в том числе за счет изменений ставок ФРС США и центробанков стран с развитыми экономиками.

«При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также ряд внешних факторов», — говорится в сообщении. К внешним факторам ЦБ относит дальнейшее ужесточение торговых ограничений между странами.

Экономика
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В ЦБ добавили, что на среднесрочную динамику инфляции может повлиять использование внутри страны средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового уровня в 7% ВВП. С такой инициативой выступили в Минфине.

Вместе с прогнозом по инфляции ЦБ снизил и прогноз по темпам прироста ВВП — с 1,2–1,7% до 1–1,5%. Это решение приняли с учетом данных Росстата о динамике ВВП в 2018 году. «В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — отметили в ЦБ.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Центробанк, Инфляция, Прогноз
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