Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По итогам 2019 года темпы роста российской экономики могут вырасти более чем на ожидаемые Минэкономразвития 1,3%, сообщил глава ведомства Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В целом по году прогноз 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем», — сказал он. При этом Орешкин отметил, что Минэкономразвития пока не пересматривает прогноз: «Будем смотреть, как ситуация разворачивается. Здесь самое главное — продолжать работу».

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться. «И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — заявил Орешкин.

В конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП, вероятнее всего, не превысит 1% к концу года.