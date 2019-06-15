Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Прощание с погибшим участником драки в селе Чемодановка Пензенской области пройдет в воскресенье, 16 июня. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

«Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке», — сказала она.

Агентство добавляет, что губернатор области Иван Белозерцев в пятницу, 14 июня, посетил семью погибшего. Он также рассказал, что региональные власти возьмут на себя организацию похорон и окажут помощь родным.

В Чемодановке 13 июня произошла массовая драка. Местные жители писали в соцсетях, что конфликт начался из-за того, что около местного пруда цыгане начали приставать к сельчанам. На следующий день жители устроили сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».