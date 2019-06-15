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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии на фестивале «Сердце Евразии». Об этом сообщает «Башинформ». Запись ее выступления, где ведущие фестиваля объявили о титуле певицы, опубликована в YouTube телерадиокомпании «Башкортостан».

Кроме Алсу награду получили Сергей Приказчиков из группы «Пицца» и солист группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. Они стали заслуженными артистами Республики Башкортостан. Звание всем троим присвоил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Алсу также стала хедлайнером праздничного концерта, на котором выступила финалистка шоу «Первого канала» «Голос» Рушана Валиева, участница проекта «Голос. Дети» Назгуль Отузова, группы «Пицца», «Бурелар», «Караван» и другие артисты. Помимо прочего в фестивале участвовал Национальный оркестр народных инструментов.

Общество
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Фестиваль «Сердце Евразии» впервые прошел в 2012 году как форум современного искусства народов России. В 2015 году его посетило более 100 тыс. человек. В 2019 году фестиваль проходил с 12 по 15 июня.

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В конце апреля дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Первого канала» «Голос. Дети» с результатом 56,5%. Зрители заподозрили накрутку голосов, «Первый канал» заявил, что обнаружил признаки аномального голосования. К проверке результатов подключился партнер Интерпола Group-IB.

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Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

По итогам расследования обнаружилась накрутка голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. «Первый канал» аннулировал итоги голосования и выпустил спецвыпуск шоу, в котором объявил всех победителями шестого сезона, включая Абрамову. Она не участвовала в спецвыпуске. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что она «остается частью семьи» шоу.

Теги: Алсу, Премия, Башкирия
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