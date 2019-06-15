Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии на фестивале «Сердце Евразии». Об этом сообщает «Башинформ». Запись ее выступления, где ведущие фестиваля объявили о титуле певицы, опубликована в YouTube телерадиокомпании «Башкортостан».

Кроме Алсу награду получили Сергей Приказчиков из группы «Пицца» и солист группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. Они стали заслуженными артистами Республики Башкортостан. Звание всем троим присвоил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Алсу также стала хедлайнером праздничного концерта, на котором выступила финалистка шоу «Первого канала» «Голос» Рушана Валиева, участница проекта «Голос. Дети» Назгуль Отузова, группы «Пицца», «Бурелар», «Караван» и другие артисты. Помимо прочего в фестивале участвовал Национальный оркестр народных инструментов.

Фестиваль «Сердце Евразии» впервые прошел в 2012 году как форум современного искусства народов России. В 2015 году его посетило более 100 тыс. человек. В 2019 году фестиваль проходил с 12 по 15 июня.