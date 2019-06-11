Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом РБК сообщил PR-директор его и группы «На-На» Вадим Горжанкин со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу», — приводятся слова сына Алибасова.

«Мы безумно рады этой новости. Верим только в хорошее», — прокомментировал солист группы «На-На» Владимир Политов.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогом пищевода. По словам его сына, продюсер случайно «перепутал стаканы» и выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Утром 6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон с целью устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. Продюсер провел в состоянии медикаментозного сна пять суток.