Сын Алибасова заявил о намерении вывезти продюсера из России

Продюсера Бари Алибасова могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник. Об этом телеканалу ТВЦ сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», — заявил он.

По его словам, как минимум с точки зрения комфорта его отцу в европейской клинике будет лучше, чем в институте Склифосовского. При этом сын продюсера считает, что качественную реанимационную помощь способны оказать лишь в российской больнице, где в настоящее время содержится Алибасов.

Он объяснил это тем, что у зарубежных врачей не хватит практики в лечении подобного отравления. «В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — заключил он.