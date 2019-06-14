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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Сын Алибасова заявил о намерении вывезти продюсера из России

Продюсера Бари Алибасова могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник. Об этом телеканалу ТВЦ сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», — заявил он.

По его словам, как минимум с точки зрения комфорта его отцу в европейской клинике будет лучше, чем в институте Склифосовского. При этом сын продюсера считает, что качественную реанимационную помощь способны оказать лишь в российской больнице, где в настоящее время содержится Алибасов.

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Он объяснил это тем, что у зарубежных врачей не хватит практики в лечении подобного отравления. «В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — заключил он.

Инцидент с Бари Алибасовым произошел вечером 4 июня. Его сын в разговоре с РБК сообщил, что продюсера госпитализировали, после того как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Алибасов-старший получил ожог пищевода, после чего был госпитализирован. Его спасали токсикологи и врачи скорой.

Теги: продюсер, отравление
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