Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Уточняется, что заниматься подготовкой иска к ООО «АМС Медиа», будет супруга Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

РБК направил запрос в компанию.

Продюсер был госпитализирован в НИИ Склифосовского 4 июня. По словам сына Алибасова, его отец случайно вместо сока выпил жидкость для очистки труб «Крот». Мужчина получил серьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей.