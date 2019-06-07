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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Уточняется, что заниматься подготовкой иска к ООО «АМС Медиа», будет супруга Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

РБК направил запрос в компанию.

Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Продюсер был госпитализирован в НИИ Склифосовского 4 июня. По словам сына Алибасова, его отец случайно вместо сока выпил жидкость для очистки труб «Крот». Мужчина получил серьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей.

Как заявил помощник продюсера Сергей Моцарь, Алибасов перепутал жидкости из-за того, что бутылка со средством внешне напоминает питьевой йогурт и не имеет резкого запаха. «Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей», — добавил Моцарь.

Теги: продюсер, отравление, новости РБК
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