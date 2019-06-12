Представитель Алибасова заявил о пропаже его кота

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин.

Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты. «Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры», — сказал представитель Алибасова. Он добавил, что до появления журналистов кот был в квартире и никто из родственников продюсера его не забирал.

Горжанкин попросил сообщить об обнаружении кота по любым контактам с сайта группы «На-на». «Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», — заключил представитель Алибасова.

Алибасова госпитализировали 4 июня. Продюсер, как сообщал его сын, по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Врачи 6 июня ввели его в медикаментозный сон для восстановления организма. Алибасов пришел в себя 11 июня. Однако, по словам врачей, все еще остается риск внутреннего кровотечения, что может привести к смерти. Семья продюсера собирается подать в суд на производителя очистителя для труб «Крот».