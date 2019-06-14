Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении в качестве посла в Соединенных Штатах. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не посылает. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», — отметил он.

Ранее УНН со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Климкина планируют сделать послом Украины в США. Собеседник агентства отметил, что это должно произойти в ближайшее время, если будут решены формальные вопросы с увольнением и назначением.

В середине мая Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины. Впоследствии президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении министра. Однако Рада не утвердила соответствующее постановление.