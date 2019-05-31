Климкин призвал уволить его с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады уволить его с занимаемой должности. Об этом он написал в своем Facebook.

Климкин отметил, что он давно планировал подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

«Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это отвечает настоящий европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее к обществу и реализовать вместе с командой», — написал глава МИД Украины.

Он отметил, что обратился к депутатам с просьбой поддержать его решение об увольнении в ходе заседания комитета по иностранным делам Верховной рады. При этом украинский министр добавил, что он не планирует уходить из внешней политики.

Впервые Климкин заявил о намерении уйти в отставку 6 мая. Он не исключил, что в будущем может начать вести сотрудничество с президентом Украины в качестве советника или участника в переговорах. 16 мая министр написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины.