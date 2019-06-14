Зеленский назначил главу Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана новым главой Национальной гвардии страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
«Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины», — говорится в документе.
Президент также назначил первым заместителем командующего Владимира Кондратюка. Помимо него заместителями стали Руслан Дзюба и Юрий Лебедь.
В начале мая бывший украинский президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Нацгвардией. Впоследствии суд арестовал Аллерова по подозрению в коррупционной схеме с недвижимостью.