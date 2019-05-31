Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

«Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе, опубликованном сайте президента страны. Цигикал возглавлял ведомство с июля 2017 года.

Еще одним указом Зеленский отправил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы. Оба документа датированы 31 мая.

Ранее Зеленский отправил в отставку с должности главы Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Муженко, назначив на этот пост Руслана Хомчака.