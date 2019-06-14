ЦОДД сообщил о перекрытии улиц в Москве из-за марша в поддержку Голунова

ЦОДД сообщил о перекрытии улиц в Москве из-за марша в поддержку Голунова

В Москве с 15 июня ограничат движение транспорта в связи с маршем в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московского транспорта» в Twitter.

Ограничения будут действовать с 20:00 мск 15 июня до 20:00 мск 16 июня. Улица Маши Порываевой будет перекрыта от улицы Каланчевской до Докучаева переулка. Также будет перекрыт проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

В ЦОДД также посоветовали добираться до места проведения марша на метро через станции «Комсомольская» и «Красные Ворота».

В Москве 16 июня пройдет митинг в поддержку Ивана Голунова. Ранее его согласовали столичные власти. Его организаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.