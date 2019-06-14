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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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ЦОДД сообщил о перекрытии улиц в Москве из-за марша в поддержку Голунова

В Москве с 15 июня ограничат движение транспорта в связи с маршем в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московского транспорта» в Twitter.

Ограничения будут действовать с 20:00 мск 15 июня до 20:00 мск 16 июня. Улица Маши Порываевой будет перекрыта от улицы Каланчевской до Докучаева переулка. Также будет перекрыт проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Политика
Голунов объяснил решение не пойти на митинг в свою поддержку

В ЦОДД также посоветовали добираться до места проведения марша на метро через станции «Комсомольская» и «Красные Ворота».

В Москве 16 июня пройдет митинг в поддержку Ивана Голунова. Ранее его согласовали столичные власти. Его организаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Мэрия Москвы также согласовала проведение еще одного митинга в поддержку спецкора «Медузы», который должен пройти 23 июня. Его инициаторы — Профсоюз журналистов и работников СМИ вместе с Либертарианской партией.

12 мая в Москве прошла несанкционированная акция.

Общество
Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

6 июня полицейские задержали Голунова в центре столицы и сообщили, что нашли у него наркотики. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о попытке их сбыта. Впоследствии суд отправил его под домашний арест. Однако 11 июня МВД прекратило дело против Голунова, так как экспертиза не доказала его причастность к преступлению.

Теги: Москва, митинг, Иван Голунов
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