Могерини заявила об успешном сдерживании России

Введение Евросоюзом санкций в отношении России смогло ограничить ее активность. Cоответствующая оценка содержится в докладе о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС. Документ подготовлен верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Мы смогли ограничить напористую деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее в июне Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с присоединением Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года.

В феврале текущего года глава европейской дипломатии допустила введение новых санкций из-за инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. По ее словам, ограничения были придуманы не для того, чтобы они «длились вечно», а для того, чтобы «оказать давление для выхода из ситуации».