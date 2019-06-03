Bloomberg сообщил о предложении Могерини продлить санкции против России

Власти Европейского союза 6 июня обсудят продление санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Предложение поступило от главы европейской дипломатии Федерики Могерини

Федерика Могерини (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с присоединением Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку сообщает Bloomberg.

В документе говорится, что Европейский союз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Агентство также указывает, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня. О других деталях Bloomberg не сообщает.

В феврале 2019 года Могерини говорила, что время снять санкции с России пока не пришло. По ее словам, ограничения были придуманы не для того, чтобы они «длились вечно», а для того, чтобы «оказать давление для выхода из ситуации». Тогда же она сообщила, что ЕС может принять еще один пакет санкций из-за инцидента с задержанием украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе.

В середине марта власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с этим происшествием.