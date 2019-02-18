Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени

Европа не видит позитивных шагов от России и, соответственно, возможности для снятия санкций. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза. Трансляцию ее выступления вел официальный телеканал Европарламента.
«Я всегда говорила, с самого начала, что цель наших санкций не в том, чтобы они оставались вечно, а в том, чтобы оказать давление для выхода из ситуации. Однажды они будут сняты, но пока мы не видим позитивных шагов», — отметила глава европейской дипломатии.
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини. «В течение следующих нескольких недель будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе», — заявила она.
«Опять же, мы желаем увидеть только позитивное развитие ситуации, и мы всегда будем готовы пересмотреть это (вопрос санкций против России. — РБК). Но в настоящий момент мы видим, скорее, только противоположные и более негативные события», — заключила Могерини.