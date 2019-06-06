Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

В том случае, если Европейский парламент после выборов начнет делать шаги в сторону России и снимать экономические ограничения, Москва готова немедленно предпринять ответные действия. Такое заявление сделал Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ, передает «РИА Новости».

«Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать — мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые Российская Федерация вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза, — сказал президент России.

Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку сообщал Bloomberg. Обсуждение данного предложения состоится 6 июня.



Выборы в парламент ЕС прошли с 23 по 26 мая. На выборах в Европарламент была высокая явка, причем избиратели обеспечили усиление позиций евроскептиков и ультраправых, которые получили 115 мест из 751.