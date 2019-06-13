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Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Судовладелец сообщил о судьбе россиян с горящего у берегов Ирана танкера

Экипаж, находившийся на борту пострадавшего в Оманском заливе танкера Front Altair, перевозят в город Бендер-Аббас. Среди них на борту находились 11 россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании-судовладельца Frontline.

«Сейчас их перевозят в город Бендер-Аббас», — сказали в пресс-службе.

По данным Frontline, после взрыва и последовавшего за ним пожара к месту происшествия направили спасательный буксир. «Мы можем подтвердить, что судно не затонуло, как говорилось в некоторых сообщениях», — отметили в пресс-службе.

Экипаж танкера состоял из 11 россиян, 11 филиппинцев и одного грузина. По данным компании, их спасло судно Hiundai Dubai, после чего экипаж доставили на иранское военно-морское судно и высадили в порту Ирана. Никто из них не пострадал.

В Frontline добавили, что танкер прошел все необходимые процедуры безопасности при транзите через Ормузский пролив. Данных о загрязнении морской среды также нет.

В пресс-службе отметили, что владельцы и руководители компании тесно сотрудничают с властями и посольствами стран, гражданами которых являются члены экипажа, чтобы как можно скорее доставить их домой.

«Их безопасность является нашей главной задачей. С семьями всех членов экипажа судна был установлен контакт, их информируют о ситуации», — сказали в Frontline.

Общество
На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян

Ранее иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники сообщил, что два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском проливе. При этом экипаж одного судна назвал произошедшее атакой. По данным агентства Irna, всего были спасены 44 моряка.

Издание Verdens Gang со ссылкой на представителя Frontline написало, что на борту танкера Front Altair находились россияне. При этом источник телеканала Al Mayadeen заявлял, что это судно полностью затонуло.

Теги: новости РБК, Оманский залив, танкер
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