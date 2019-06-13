Судовладелец сообщил о судьбе россиян с горящего у берегов Ирана танкера

Судовладелец сообщил о судьбе россиян с горящего у берегов Ирана танкера

Экипаж, находившийся на борту пострадавшего в Оманском заливе танкера Front Altair, перевозят в город Бендер-Аббас. Среди них на борту находились 11 россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании-судовладельца Frontline.

«Сейчас их перевозят в город Бендер-Аббас», — сказали в пресс-службе.

По данным Frontline, после взрыва и последовавшего за ним пожара к месту происшествия направили спасательный буксир. «Мы можем подтвердить, что судно не затонуло, как говорилось в некоторых сообщениях», — отметили в пресс-службе.

Экипаж танкера состоял из 11 россиян, 11 филиппинцев и одного грузина. По данным компании, их спасло судно Hiundai Dubai, после чего экипаж доставили на иранское военно-морское судно и высадили в порту Ирана. Никто из них не пострадал.

В Frontline добавили, что танкер прошел все необходимые процедуры безопасности при транзите через Ормузский пролив. Данных о загрязнении морской среды также нет.