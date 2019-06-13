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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе

Нефтяной танкер Front Altair — одно из двух судов, которые были атакованы в Оманском заливе, — полностью затонул. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Представитель норвежской компании Frontline, которой принадлежит судно, не подтвердил Reuters эту информацию. По его словам, танкер горит, но пока держится на плаву.

Как сообщает агентство AFP, власти Омана подтвердили, что норвежский танкер подвергся нападению: по его данным, на борту судна прогремели три взрыва.

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По данным норвежской газеты Verdens Gang, на борту Front Altair не было граждан Норвегии, экипаж состоял преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев. В посольстве России в Омане нет информации о россиянах на борту одного из танкеров, в российском МИДе эти данные проверяют.

Иранские СМИ сообщили о взрывах на двух танкерах Front Altair  и Kokuka Courageous утром 13 июня. Что стало причиной происшествия, не уточнялось. Позднее агентство IRNA написало, что власти Ирана спасли 44 моряков и доставили их в порт Джаск.

Теги: Оманский залив, танкер
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