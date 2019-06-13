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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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СМИ узнали о россиянах на подвергшемся нападению у берегов Ирана танкере
Представитель компании-судовладельца одного из атакованных в Оманском заливе танкеров заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин
Фото: IribnewsFa / Twitter

На борту танкера Front Altair, пострадавшего в Оманском заливе, могли быть россияне. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на представителя компании-судовладельца. Он заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин. По его словам, на борту находились 23 человека, они в безопасности.

«В МИДе России проверяют информацию о гражданах, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера», — сообщили РБК в пресс-службе дипведомства. В посольстве России в Омане не располагает информацией о россиянах на борту одного из танкеров, сообщает «РИА Новости».

Общество
CМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе

Ранее иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники сообщил, что два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе. Судна запросили помощи у близлежащих стран. Телеканал не уточнил, что стало причиной взрывов. Собеседники Reuters сообщили, что экипажи танкеров эвакуированы после инцидента, никто не пострадал. О каком именно ЧП идет речь не известно. Агентство уточняет, что тайваньская компания CPC сообщила, что зафрахтованный ею танкер Front Altair пострадал в результате столкновения с неизвестным объектом. Associated Press со ссылкой на CPC отмечает, что по одному из судов могла быть выпущена торпеда. Эта информация официально не подтверждалась.

Представители компании BSM сообщили, что экипаж второго танкера, Kokuka Courageous, был эвакуирован после того, как тот пострадал. Пятый флот ВМС США подтвердил, что два танкера получили повреждения в результате инцидента, который члены экипажа одного судна назвали атакой. Иранские агентство IRNA сообщает, что экстренные службы эвакуировали с двух танкеров 44 моряка. Они направлены в порт Джаск.

Источники телеканала Al Mayadeen сообщили, что Front Altair затонул, позднее Reuters это опроверг.

Авторы: Константин Ткаченко, Любовь Порываева
Теги: Оманский залив, Иран, танкер, МИД России
Материалы по теме
CМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе
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