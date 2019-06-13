Кадыров выразил беспокойство из-за нападения на танкеры в Оманском заливе

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил беспокойство по поводу атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что через этот залив, а также Ормузский пролив проходит морской путь, по которому перевозится большое количество нефти. Кадыров также добавил, что в регионе «высокий уровень милитаризации». В частности, здесь располагаются военные базы США и корабли американского ВМФ, заявил он.

«Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами», — сказал глава Чечни.

Кадыров также выразил беспокойство происходящим на Ближнем Востоке, так как там находятся исламские святыни и дружественные России государства. Он отметил, что при этом регион находится на расстоянии 2 тыс. км от южных российских границ. По его словам, самолеты могут преодолеть это расстояние за час, а ракеты — за несколько минут.