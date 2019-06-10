Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»

МИД Украины обеспокоен развитием политической ситуации в Молдавии, сообщается на сайте ведомства.

Киев призывает ведущие политические силы страны действовать в правовом поле и решать споры путем диалога во избежание силового противостояния, указывается в сообщении. «Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — заявил МИД. В ведомстве добавили, что Украина заинтересована в стабильной и демократической Молдавии.

Ранее Госдепартамент США заявил, что парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, результаты голосования отражают волю народа. В ведомстве также указали, что воля молдавских граждан «должна соблюдаться без вмешательства».

7 июня Конституционный суд Молдавии призвал президента Игоря Додона распустить парламент из-за того, что правительство не было сформировано в трехмесячный срок. Однако на следующий день парламент сформировал кабмин во главе с лидером Партии действтия и солидарности Майей Санду. КС признал это решение незаконным. 9 июня Конституционный суд назначил врио президента премьера Павла Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов 6 сентября.