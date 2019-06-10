В Молдавии продолжают работать два правительства, не признающие друг друга, а президент предупредил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Кто останется у власти — разбирался РБК

Владимир Плахотнюк (в центре) (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Раздвоение власти

В Молдавии продолжается противостояние бывшей правящей Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком и сформированных в минувшую субботу (8 июня) правящей коалиции и правительства, поддержку которым оказывает президент Игорь Додон. В коалицию вошли пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок двух партий ACUM, возглавила правительство Майя Санду. Демпартия, член которой Павел Филип исполнял обязанности премьера после парламентских выборов 24 февраля, назвала формирование коалиции антиконституционным. Ее в этом поддержал Конституционный суд, который посчитал, что отведенные три месяца на создание коалиции истекли 7 июня. По мнению суда, три месяца — это 90 календарных дней, а не 91 или 92, объяснил РБК негодование большей половины парламента депутат Партии социалистов Молдавии Гайк Вартанян.

Штабом работы коалиции и правительства во главе с Майей Санду стало здание парламента. Здесь прошло первое заседание, сюда же днем приезжал президент Додон. Министры правительства Павла Филипа, которые отказались уходить в отставку, также провели заседание — в правительственном комплексе. «В здание правительства члены нового кабмина не пошли, чтобы не провоцировать ситуацию, так как полиция пока выполняет приказы Плахотнюка», — рассказал РБК депутат Вартанян. Сторонники Демпартии еще в выходные блокировали подходы к зданию правительства. Здания парламента и правительства находятся друг от друга буквально в нескольких сотнях метров, их разделяет только парк Стефана Великого и Святого.

На заседании правительство Санду уволило главу полиции Александра Пынзаря (ранее он отказался подчиниться сформированному 8 июня правительству). Парламентская коалиция на заседании приняла решение о создании комиссии по расследованию «кражи века» (вывода из молдавских банков в 2014 году $1 млрд). Демпартия и партия «Шор» (четвертая парламентская фракция) на заседание не пришли, но коалиция зарезервировала для них места в комиссии, рассказал Вартанян.