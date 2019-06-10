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Политика ,  
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Молдавские премьер-министры заняли позиции по разные стороны парка Как страна может выйти из ситуации фактического двоевластия
В Молдавии продолжают работать два правительства, не признающие друг друга, а президент предупредил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Кто останется у власти — разбирался РБК
Владимир Плахотнюк (в центре) (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Раздвоение власти

В Молдавии продолжается противостояние бывшей правящей Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком и сформированных в минувшую субботу (8 июня) правящей коалиции и правительства, поддержку которым оказывает президент Игорь Додон. В коалицию вошли пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок двух партий ACUM, возглавила правительство Майя Санду. Демпартия, член которой Павел Филип исполнял обязанности премьера после парламентских выборов 24 февраля, назвала формирование коалиции антиконституционным. Ее в этом поддержал Конституционный суд, который посчитал, что отведенные три месяца на создание коалиции истекли 7 июня. По мнению суда, три месяца — это 90 календарных дней, а не 91 или 92, объяснил РБК негодование большей половины парламента депутат Партии социалистов Молдавии Гайк Вартанян.

Штабом работы коалиции и правительства во главе с Майей Санду стало здание парламента. Здесь прошло первое заседание, сюда же днем приезжал президент Додон. Министры правительства Павла Филипа, которые отказались уходить в отставку, также провели заседание — в правительственном комплексе. «В здание правительства члены нового кабмина не пошли, чтобы не провоцировать ситуацию, так как полиция пока выполняет приказы Плахотнюка», — рассказал РБК депутат Вартанян. Сторонники Демпартии еще в выходные блокировали подходы к зданию правительства. Здания парламента и правительства находятся друг от друга буквально в нескольких сотнях метров, их разделяет только парк Стефана Великого и Святого.

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На заседании правительство Санду уволило главу полиции Александра Пынзаря (ранее он отказался подчиниться сформированному 8 июня правительству). Парламентская коалиция на заседании приняла решение о создании комиссии по расследованию «кражи века» (вывода из молдавских банков в 2014 году $1 млрд). Демпартия и партия «Шор» (четвертая парламентская фракция) на заседание не пришли, но коалиция зарезервировала для них места в комиссии, рассказал Вартанян.

Президент Додон, поддерживающий новую коалицию, в понедельник обновил состав Высшего совета безопасности Молдавии, введя в его состав членов правительства Санду. Заседание для «обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается страна» состоится 11 июня.

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Политические противники Додона и новой коалиции предложили соперникам начать переговоры «для преодоления кризиса». «Ждем от Демпартии освобождения госинститутов. Они должны убрать оттуда всех спортсменов, чтобы члены правительства могли войти в здания», — отреагировал депутат от блока ACUM Игорь Гросу.

История кризиса

Очередной политический кризис в Молдавии обострился после парламентских выборов 24 февраля, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию. Молдавия — парламентская республика, основные решения принимают правительство и парламент, а не президент. С 2009 года в стране правит альянс проевропейских партий, в последние годы лидером в этом альянсе является Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка. Молдавия при нем, по определению депутатов Европарламента, стала так называемым захваченным государством, в котором политические институты действуют в интересах Плахотнюка.

Как могут развиваться события

Есть три возможных сценария развития событий, в том числе такой, при котором ситуация полностью выйдет из-под контроля, предупредил утром 10 июня Додон в Facebook.

  • Начало законной деятельности госинститутов и передача власти новому правительству

Вероятность этого сценария Додон оценил как «очень высокую». С ним согласны опрошенные РБК эксперты. В Партии социалистов рассчитывают на то, что международная поддержка правительству во главе с Санду будет увеличиваться, что в конечном итоге вынудит Плахотнюка отступить, сказал РБК депутат Вартанян. В понедельник законность нового молдавского правительства признал МИД России. Днем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан выпустили совместное заявление, в котором заявили о готовности работать с новым составом министров. «Воля молдавского народа, выраженная в ходе этих выборов, должна уважаться без какого-либо вмешательства», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Обеспокоенность решениями молдавского Конституционного суда выразил в понедельник генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд: «Недавние решения трудно понять, они кажутся произвольными относительно текста Конституции и стандартов международного законодательства». Ягланд решил «срочно запросить мнение Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдавии». «Это совершенно беспрецедентно, — отметил в разговоре с РБК бывший заместитель министра иностранных дел Молдавии, президент Института стратегических инициатив Андрей Попов. — Совет Европы никогда не комментирует решения Конституционного суда».

  • Узурпация власти Демпартией (или попытка полной дестабилизации)

По мнению Додона, возможна узурпация власти Демпартией, «которая пытается игнорировать все, что происходит в парламенте», а также дестабилизация ситуации в стране силами сторонников Плахотнюка. «Плахотнюк оказывается в полной международной изоляции. Удержать власть у него получится, только если он создаст военную хунту: никакими законными путями этого уже не сделать», — отметил молдавский политолог, исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Владислав Кульминский. Единственный шанс для Плахотнюка — добиться досрочных перевыборов парламента. Филип успел назначить их на 6 сентября.

Консолидация общества вокруг новой коалиции и правительства делает маловероятной реализацию этого сценария, сказал Попов. «Даже, казалось бы, непримиримые силы, лидеры которых два месяца назад не могли пожать друг другу руку, объединились и создали антиолигархический фронт и теперь имеют абсолютную поддержку среди активной части населения — молодежи, интеллигенции, диаспоры, — объяснил он. — Возврата к прошлой, единоличной власти Плахотнюка уже не будет».

Вместе с тем Попов отметил, что Плахотнюк не раз показывал свою жесткость и готовность «вопреки внешнему давлению идти напролом, нарушать закон». «Так, два года назад он добился реформы избирательной системы, а в прошлом году, несмотря на протесты общества, волюнтаристским образом аннулировал выборы мэра Кишинева», — напомнил он.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
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