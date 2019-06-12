Архиепископ назвал дату первой после пожара службы в Нотр-Даме

Первую службу в соборе Парижской Богоматери планируется провести 15 июня, ровно через два месяца после пожара, частично разрушившего здание. Об этом сообщает Le Parisien.

Архиепископ Мишель Опети, отмечает издание, надеется, что служба пройдет лишь для «небольшого церковного комитета», то есть в закрытом режиме. Она приурочена к празднованию освящения алтаря собора, что священники считают символичным.

Как уточняет Le Parisien, каждый год парижские священники отмечают этот праздник 16 июня, но в этом году его перенесли на день раньше. Мероприятие начнется в 18:00 (19:00 мск). В «небольшой комитет» войдут пять-шесть священников, которые соберутся в одной из часовен в нижней части здания.

По данным издания, участники все еще должны согласовать проведение службы с префектурой, полицией, а также с экспертами по историческим памятникам. Для верующих планируется празднование по этому случаю на привокзальной площади. Однако оно также пока не согласовано, отмечает газета.