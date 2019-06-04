Архитектор выступил за сохранение прежнего облика шпиля Нотр-Дама

Архитектор Филипп Вильнев, который с 2013 года занимается реставрацией собора Парижской Богоматери, в интервью газете Le Figaro заявил, что новый шпиль должен сохранить облик прежнего.

«Я говорю, что должен сказать, а правительство пусть решает самостоятельно», — сказал он.

По его словам, шпиль органично вписывался во внешний вид Нотр-Дама. При этом Вильнев отметил, что не каждый посетитель собора знал о том, что прежний шпиль был возведен лишь в XIX веке, когда сам собор был построен в XIII веке.

Шпиль, который полностью сгорел во время пожара в Нотр-Даме 15 апреля, был сконструирован архитектором Виолле-ле-Дюком в XIX веке. Первый шпиль был снесен во времена Великой французской революции.