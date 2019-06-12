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Политика ,  
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Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, чтобы вступить в ЕС к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры.

«В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении», — отметил министр. 

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Он также считает, что Украине необходимо приступить к переговорам «буквально завтра». В то же время Климкин предположил, что Украине удастся это сделать. «Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», — добавил министр.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила о намерении Украины предложить Европейскому союзу пересмотреть в 2020-м году соглашение об ассоциации, подразумевающее взаимное сотрудничество в политической, юридической, торговой, экономической, финансовой областях.

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В марте прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко распорядился внести поправки в Конституцию страны, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что присоединение Украины к Европейскому союзу нанесет удар по авторитаризму в России. Он также отмечал, что перемены начнутся на всем постсоветском пространстве

Теги: МИД Украины, безвизовый режим, Евросоюз
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