Зеленский назвал условие присоединения Украины к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «1+1» заявил, что Украина вступит в НАТО только после проведения референдума.

По его словам, в первую очередь стоит объяснить гражданам, что «альянс — это не страшно». «И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО», — сказал Зеленский. Президент отметил, что курс страны на вступление в НАТО — это вопрос безопасности.

Представитель штаба Зеленского Святослав Юраш говорил в начале мая, что администрация президента будет поддерживать курс его предшественника Петра Порошенко по вопросу вступления страны в НАТО и в ЕС.

В феврале 2019 года Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление страны к членству в НАТО и ЕС. Президент страны в Основном законе теперь называется гарантом такого курса. В марте Порошенко говорил, что вступлению Украины туда мешают Россия и бедность. «Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Это бедность», — заявил он.