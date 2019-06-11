В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

У клиентов ВТБ снова возникли трудности с использованием сервисов банка. На невозможность воспользоваться мобильным приложением и онлайн-банком жалуются пользователи на странице банка в сети Twitter.

«В банке сбой второй день подряд. В мае было еще три сбоя», — пишет один из них. «Третий день баланс и историю списаний проверить не могу», — вторит другой.

Со сбоем также столкнулись несколько журналистов РБК, пресс-служба ВТБ подтвердила факт сбоя. Специалисты банка приносят извинения и уверяют, что проблема скоро будет решена.

«Мы занимаемся оптимизацией приложения. Есть дополнительные процессы, которые загружают приложение. Надеемся, в ближайшее время вы заметите положительные изменения», — говорится в одном из ответов банка. Позднее твит с ответом банка оказался недоступен.