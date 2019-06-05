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Финансы ,  
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Костин рассказал о плане борьбы со сбоями в приложении ВТБ
По словам главы ВТБ, в банке принимают меры для увеличения жизнеспособности активных систем
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Клиентам ВТБ приходится сталкиваться с ограничениями в мобильном приложении банка, на это обратил внимание глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров.

«Вынужден констатировать тот факт, что бывали ситуации, когда у клиентов банка возникали [...] ограничения по использованию мобильного приложения», — сказал Костин.

Для повышения отказоустойчивости программного обеспечения банковских сервисов ВТБ разработал план мер, заверил он. В частности, специалисты банка уже проводят для прекращения сбоев «технические мероприятия по увеличению пропускной способности ИТ-систем банка».

В материалах к годовому общему собранию акционеров ВТБ говорится, что план мероприятий предусматривает, в частности, распределение информационной нагрузки для различных сервисов на разные домены. Кроме того, планируется закупка дополнительного оборудования.

В последний раз серьезный сбой в работе онлайн-сервисов ВТБ произошел 8 мая, когда многие пользователи жаловались в социальных сетях на невозможность войти в интернет-банк или воспользоваться мобильным приложением, в том числе на странице ВТБ в сети Twitter.

Ранее подобные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года. В последнем случае в ВТБ возникновение трудностей с использованием мобильного приложения и интернет-банка объясняли «проблемами на стороне партнера».

По данным ВТБ, за 2018 год число активных клиентов системы «ВТБ-Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк) выросло на 56%, до 6,3 млн человек, при этом 81% из них подключаются с помощью мобильных устройств. Впервые в истории банка доля онлайн-пользователей превысила 50% от общего числа активных банковских клиентов.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгений Калюков
Теги: Андрей Костин, ВТБ
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