Костин рассказал о плане борьбы со сбоями в приложении ВТБ

Костин рассказал о плане борьбы со сбоями в приложении ВТБ

По словам главы ВТБ, в банке принимают меры для увеличения жизнеспособности активных систем

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Клиентам ВТБ приходится сталкиваться с ограничениями в мобильном приложении банка, на это обратил внимание глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров.

«Вынужден констатировать тот факт, что бывали ситуации, когда у клиентов банка возникали [...] ограничения по использованию мобильного приложения», — сказал Костин.

Для повышения отказоустойчивости программного обеспечения банковских сервисов ВТБ разработал план мер, заверил он. В частности, специалисты банка уже проводят для прекращения сбоев «технические мероприятия по увеличению пропускной способности ИТ-систем банка».

В материалах к годовому общему собранию акционеров ВТБ говорится, что план мероприятий предусматривает, в частности, распределение информационной нагрузки для различных сервисов на разные домены. Кроме того, планируется закупка дополнительного оборудования.

В последний раз серьезный сбой в работе онлайн-сервисов ВТБ произошел 8 мая, когда многие пользователи жаловались в социальных сетях на невозможность войти в интернет-банк или воспользоваться мобильным приложением, в том числе на странице ВТБ в сети Twitter.