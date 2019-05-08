В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

На невозможность воспользоваться сервисами пользователи ВТБ жалуются на страницах банка в социальных сетях. В банке сообщили, что доступ к онлайн-сервису временно ограничен

Фото: Владислав Шатило / РБК

У пользователей ВТБ возникли трудности с доступом к онлайн-сервисам банка. О невозможности воспользоваться мобильным банком и интернет-банком пользователи ВТБ сообщают на странице банка в сети Twitter.

«Приложение мертво сегодня», «почему у вас не грузит ваше мобильное приложение, невозможно войти», «не работают ваши онлайн сервисы», «интернет-банк и мобильный банк не работают», жалуются пользователи банка.

Невозможность подключиться к мобильному приложению ВТБ подтвердили также корреспонденты РБК, являющиеся клиентами банка.